Bursa'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, araçla takla attı

İnegöl'de meydana gelen kazada, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak ters durdu.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

İnegöl'deki kazada 16 yaşındaki Mustfa K. hakimiyetindeki araç, Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Henüz reşit olmayan ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yolda savruldu.

2 çocuk kazada yaralandı

Araç, kontrolüden çıkarak takla attı. Otomobilin kaldırıma çarpması sonucu ters dönüp durabilen sürücü ile yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı Cihan Bora K., kazada yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı VİDEO

Ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi

İHA'nın haberine göre sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL para cezası verilirken kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.