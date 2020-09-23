Bursa’da 16 yaşındaki genci satırla yaraladı, tutuklandı

Yeğeninin tabancayla yaraladığı kişiyi ziyaret eden genci satırla yaraladıktan sonra tutuklanan zanlı, “Bu daha fragman, siz galaya gelin” dedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi’nde Kıvanç B. (16), arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu.

Arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösteren Kıvanç B.’nin, iddiaya göre elindeki silah ateş aldı. Eren K.’nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eren K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren’in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi.

ZİYARET ETTİĞİ İÇİN DARBETTİ

5 Ağustos’ta Kıvanç B.’nin amcası Gökhan B. (33) ise Eren K.’nin 16 yaşındaki arkadaşı Abdullah Y.’ye sokak ortasında saldırdı.

Gökhan B., Abdullah Y.'yi, hastanede Eren’i ziyaret ettiği için darbetti.

Gökhan B., önce Abdullah Y.’nin kafasına tahta tabureyle vurdu. Ardından belinden satır çıkaran Gökhan B., Abdullah Y.’nin bacak ve kollarından yaraladı.

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SATIRLA SALDIRI ANI KAMERADA

Olayın ardından ağır yaralanan Abdullah Y., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Gökhan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gökhan B.'nin satır ve tabureyle Abdullah Y.’ye vurma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Gökhan B., dün sabah saatlerinde savcılık talimatıyla, polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Gökhan B., adliye çıkışında muhabirin “16 yaşındaki birini neden dövdünüz?” sorusuna, “Bu daha fragman, siz galaya gelin.” diye cevap verdi.