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    Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

    Ara sokaktan aniden çıkan motosiklet ile seyir halindeki bir kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisi ile sürüklenen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.
    • İHA
    • 07.05.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:04
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    Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih T. yönetimindeki kamyonet, aniden ara sokaktan çıkan motosiklet ile çarpıştı.

    16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Serkan Nasip, kazanın şiddeti ile motosikletten düşüp kamyonetin altında sürüklendi.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Ağır yaralanan sürücü, ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yoğun bakımda 10 saat yaşam mücadelesi vere Nasip, hayatını kaybetti.

    Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı #1

    Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı #2

    Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı #3

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