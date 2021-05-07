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Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı

Ara sokaktan aniden çıkan motosiklet ile seyir halindeki bir kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisi ile sürüklenen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.