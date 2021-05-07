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- Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı
Bursa’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı
Ara sokaktan aniden çıkan motosiklet ile seyir halindeki bir kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisi ile sürüklenen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.
- İHA
- 07.05.2021 - 13:14
- Güncelleme : 07.05.2021 - 14:04
Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih T. yönetimindeki kamyonet, aniden ara sokaktan çıkan motosiklet ile çarpıştı.
16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Serkan Nasip, kazanın şiddeti ile motosikletten düşüp kamyonetin altında sürüklendi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ağır yaralanan sürücü, ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda 10 saat yaşam mücadelesi vere Nasip, hayatını kaybetti.
Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.