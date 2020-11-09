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    Bursa'da, 17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli yakalandı

    İznik ilçesinde, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve 52 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki S.A., güvenlik kameralarından tespit edilen dövmesinden kimliği saptanarak, yakalanıp tutuklandı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:32
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    Bursa'da, 17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli yakalandı

    Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri harekete geçti.

    80 litre mazot, 2 akü, 2 cep telefonu ve otomat yıkama ünitesini kırarak, içindeki paraları çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    DÖVMESİ YAKALANMASINA NEDEN OLDU

    Görüntülerden dövmesi saptanan şüphelinin S.A. olduğu ortaya çıktı.

    Polis ekipleri, S.A.'yı evinde yakalayarak, gözaltına aldı. 'Gasp' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan 52 suç kaydı olan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa'da, 17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli yakalandı ViDEO

    Bursa da, 17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli yakalandı #1

    Bursa da, 17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli yakalandı #2

    Bursa da, 17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli yakalandı #3

    Bursa da, 17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli yakalandı #4

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