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    Bursa’da 17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı

    Parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen abla-kardeş serbest bırakıldı.
    • 11.04.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:24
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    Bursa’da 17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta F.Ç.(19) ve kardeşi A.Ç.(14), tartıştıkları İ.G. ‘ye (17) tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza uzun süre vurmaya devam eden kızları, parktan biri durdurdu.

    Sosyal medyada büyük tepki

    Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntüler sosyal medyaya düşünce de büyük tepki topladı.

    Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler VİDEO

    Polis hemen yakaladı: Yan bakıyordu

    Harekete geçen polis ekipleri, genç kızı döven abla ve kardeşini hemen buldu.

    Polise ifade veren şüpheliler, genç kızı yan baktığı için dövdüklerini söyledi.

    Gözaltına alınan F.Ç. ve kardeşi A.Ç., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

    İkisi de serbest kaldı

    İHA'nın haberine göre; şüpheli kardeşlerden F.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla, A.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

    Bursa’da 17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı #1

    Bursa’da 17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı #2

    Bursa’da 17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı #3


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