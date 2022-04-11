- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da 17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı
Bursa’da 17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı
- 11.04.2022 - 12:06
- Güncelleme : 11.04.2022 - 12:24
Bursa’nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta F.Ç.(19) ve kardeşi A.Ç.(14), tartıştıkları İ.G. ‘ye (17) tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza uzun süre vurmaya devam eden kızları, parktan biri durdurdu.
Sosyal medyada büyük tepki
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyaya düşünce de büyük tepki topladı.
Genç kızı parkta tekme ve yumruklarla dövdüler VİDEO
Polis hemen yakaladı: Yan bakıyordu
Harekete geçen polis ekipleri, genç kızı döven abla ve kardeşini hemen buldu.
Polise ifade veren şüpheliler, genç kızı yan baktığı için dövdüklerini söyledi.
Gözaltına alınan F.Ç. ve kardeşi A.Ç., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
İkisi de serbest kaldı
İHA'nın haberine göre; şüpheli kardeşlerden F.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla, A.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.