Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi

Ehliyetsiz sürücü M.K.'nin, ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Arslan'a çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı 35’lik Yol üzerinde, ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 8 yaşındaki Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE GÖZALTI

17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K. da polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler, görenleri ağlattı.