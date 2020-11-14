Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.28
-0.32%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi

    Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi

    Ehliyetsiz sürücü M.K.'nin, ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Arslan'a çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 09:44
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 12:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı 35’lik Yol üzerinde, ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan 8 yaşındaki Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi VİDEO

    EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K. da polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bursa da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi #1

    GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI

    Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler, görenleri ağlattı.

    Bursa da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi #2

    Bursa da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi #3

    Bursa da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi #4

    Bursa da 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Zeynep yaşamını yitirdi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir