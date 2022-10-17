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    Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı

    Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan 18 yaşındaki sürücü, 10 metrelik viyadükten yuvarlandı. Yol kenarındaki ağaç ve bariyere çarpan sürücünün durumu ciddi…
    • 17.10.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:18
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    Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nden Beşevler Mahallesi istikametine seyreden Gökhan Bulut (18) yönetimindeki 16 AUK 065 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı’nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıktı ve metrelerce savruldu.

    Caddeye yuvarlandı

    Saat 02.30 sıralarında kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan Bulut, yaklaşık 10 metrelik viyadükten İzmir Yolu Caddesi’ne yuvarlandı.

    Ağaç ve bariyere çarparak duran Gökhan Bulut yaralandı.

    Kazayı görenler yardıma koştu

    Kazayı görenler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerinde bulunanlar sağlık ekiplerinin ilk yardımda bulunduğu sürücüye “Gökhan iyisin, bir şeyin yok” diyerek moral vermeye çalıştı.

    Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı ViDEO

    Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı #1

    Sağlık durumu ciddi

    DHA’nın haberine göre Bulut, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Tedavi altına alınan Gökhan Bulut’un sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı #2

    Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı #3

    Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı #4


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