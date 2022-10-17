- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı
Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı
- 17.10.2022 - 08:47
- Güncelleme : 17.10.2022 - 09:18
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nden Beşevler Mahallesi istikametine seyreden Gökhan Bulut (18) yönetimindeki 16 AUK 065 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı’nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıktı ve metrelerce savruldu.
Caddeye yuvarlandı
Saat 02.30 sıralarında kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan Bulut, yaklaşık 10 metrelik viyadükten İzmir Yolu Caddesi’ne yuvarlandı.
Ağaç ve bariyere çarparak duran Gökhan Bulut yaralandı.
Kazayı görenler yardıma koştu
Kazayı görenler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde bulunanlar sağlık ekiplerinin ilk yardımda bulunduğu sürücüye “Gökhan iyisin, bir şeyin yok” diyerek moral vermeye çalıştı.
Bursa’da 18 yaşındaki sürücü motosikletten fırladı, ağır yaralandı ViDEO
Sağlık durumu ciddi
DHA’nın haberine göre Bulut, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tedavi altına alınan Gökhan Bulut’un sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.