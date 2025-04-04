Bursa'da 19 suçtan aranan şahıs yakalandı

İHA

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

19 SUÇTAN ARANIYORDU

Operasyon kapsamında, hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 19 ayrı arama kaydı bulunan ve 25 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile 27 bin 760 TL parasal cezası olan Ö.K. (26), saklandığı evde yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.