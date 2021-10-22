Bursa'da 19 yıl önce evlatlık verdiği oğluna kavuşmayı bekliyor

Oğluna bakamadığı için evlatlık veren Gülşen Güçlü, "Çocuğumun yeni ailesiyle birlikte Avusturya'da yaşadığını öğrendim. Bulmak için bir televizyon programına başvurdum" ifadelerini kullandı.

Bursa'da yaşayan 59 yaşındaki Gülşen Güçlü, 19 yıl önce anne oldu.

Bir erkek bebek dünyaya getiren Güçlü, çocuğuna bakamadığı için bir televizyon programına çıktı ve evlatlık vermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Konya'da yaşayan bir aile, Güçlü'nün bebeğini evlatlık olarak almak istedi.

Güçlü aradan geçen 19 yılın ardından oğlunu yeniden görmek istedi ve aileyi aramaya başladı.

Bebeği evlatlık alan ailenin ise Avusturya'da yaşadığı ortaya çıktı.

ÇOCUĞUNU BULMAK İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKTI

Çocuğunu bulmak için bir televizyon programına başvuran Gülşen Güçlü, evladına kavuşmak istediğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonucu çocuğunun resmine ulaşılıp, anneye gösterildi.

Çocuğunun fotoğrafını gören yaşlı kadının tek arzusu, ölmeden önce çocuğunu bir kez görmek ve ona sarılmak. Gülşen Güçlü, her gün çocuğunun fotoğrafına bakıp gözyaşı döküyor.

"ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM"

Gülşen Güçlü, "Ben çocuğa bakamayacağım için evlatlık vermek istedim. 19 yıl önce bir televizyon programına çıkarak, henüz yaşına girmeyen çocuğumu evlatlık vermek istediğimi söyledim.

Bir aile çocuğuma talip oldu. Ben bu aileye çocuğumu evlatlık verdim. Aradan geçen uzun yılların ardından çocuğumu çok özledim. Onu görmek istedim. Aramaya başladım. Konyalı bir ailede olduğunu öğrendim. Oraya görmeye gittim.

Çocuğumun yeni ailesiyle birlikte Avusturya'da yaşadığını öğrendim. Bulmak için bir televizyon programına başvurdum. Onlar fotoğrafını bulup bana gönderdiler. Ben çocuğumu bulmak ve ölmeden evvel son bir kez sarılmak istiyorum." dedi.