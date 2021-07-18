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    Bursa'da 2 bin yıllık kitabe, tarlada bulundu

    Bir tarlada tarihi taşın üzerine işlenmiş olarak bulunan kitabe, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından alınarak müzeye teslim edildi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 09:43
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    Bursa'da 2 bin yıllık kitabe, tarlada bulundu

    Bursa'da Oğuz Taflan isimli genç İznik Şehir Stadyumu yakınında bulunan yol kenarındaki bir tarlada tarihi eser fark etti.

    Durum yetkililere bildirildi. Kitabenin bulunduğu bölgeye polis ekipleri ve müzede görevli arkeolog sevk edildi.

    Yapılan incelemelerde kitabenin 2 bin yıllık olduğu, üzerine Yunan harfleri ile yazılmış önemli bir tarihi esere ait olduğu öğrenildi.

    MÜZEYE TESLİME EDİLDİ

    Müze görevlileri eşliğinde tarihi eser polisler tarafından ekip otosuna yerleştirildi. Önemi büyük olduğu iddia edilen kitabe polis ekipleri tarafından İznik Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

    Bursa da 2 bin yıllık kitabe, tarlada bulundu #1

    "ÇOK ŞAŞIRDIM"

    Tarlada kitabeyi bulan Oğuz Taflan, “Çok şaşırdım. Tarihi eser olduğunu anladım. Üzerinde yabancı isimler yazıyordu. Yetkililere haber verdim.” dedi.

    Bursa da 2 bin yıllık kitabe, tarlada bulundu #2

    Bursa da 2 bin yıllık kitabe, tarlada bulundu #3

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