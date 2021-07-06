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- Bursa'da 2 buçuk milyon değerinde kaçak makaron ele geçirildi
Bursa'da 2 buçuk milyon değerinde kaçak makaron ele geçirildi
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 9 milyon 400 bin makaron ele geçirilirken gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 06.07.2021 - 15:23
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kamyon sürücüsü, dün Kestel ilçesinde durduruldu.
PİYASA DEĞERİ 2 BUÇUK MİLYON
Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan kaçak 9 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.
1 TUTUKLU
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.