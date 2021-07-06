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Bursa'da 2 buçuk milyon değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Bursa'da 2 buçuk milyon değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 9 milyon 400 bin makaron ele geçirilirken gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.