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    Bursa'da 2 buçuk milyon değerinde kaçak makaron ele geçirildi

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 9 milyon 400 bin makaron ele geçirilirken gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 15:23
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    Bursa'da 2 buçuk milyon değerinde kaçak makaron ele geçirildi

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kamyon sürücüsü, dün Kestel ilçesinde durduruldu.

    PİYASA DEĞERİ 2 BUÇUK MİLYON

    Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan kaçak 9 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.

    1 TUTUKLU

    Gözaltına alınan kamyon sürücüsü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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