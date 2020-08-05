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    Bursa'da 2 haftada 11 otomobil çalan 3 şüpheli yakalandı

    2 hafta içerisinde 11 otomobili çalan 3 şüpheli, emniyetin çalışmaları sonucunda yakalandı. Polisten kaçmak için uçurumdan atlayan 1 şüphelinin ayağı kırıldı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 13:02
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 13:02
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    Bursa'da 2 haftada 11 otomobil çalan 3 şüpheli yakalandı

    Bursa Emniyet Müdürlüğü, 2 hafta üst üste otomobil hırsızlığına dair ihbar almaya başladı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde N.A'ya ait otomobilin çalınması üzerine harekete geçti.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A.(26), H.B.(19) ve H.K.(20) olduğunu belirledi.

    UÇURUMDAN ATLAMAYA ÇALIŞTILAR

    Zanlıların, Doğancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda otomobille dolaştığını tespit eden polis ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi. Yaşanan kovalamacanın ardından zanlılar, yol kenarındaki uçuruma atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

    BİRİNİN AYAĞI KIRILDI

    Uçurumdan düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayağı kırıldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa'da 2 haftada 11 otomobil çalan 3 şüpheli yakalandı VİDEO


    PARMAK İZİ SİLMEK İÇİN 1 ARACI YAKTILAR

    Yapılan araştırma ve sorgulamada, aynı kişilerin iki haftada 11 araç çaldıkları, araçlardan bir tanesini parmak izlerini silmek için yaktıklarını, 5 aracın da arıza yapması sonucu bıraktıklarını belirledi.

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