İHA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde içerisinde kitap okuma alanı, TV, klima bulunan akıllı duraklara kimliği belirsiz kişilerce birçok kez saldırıda bulunulmuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, sosyal medya hesabından saldırı anının görüntülerini paylaştı.
"Çocuklar, durakları kırmanıza anlam veremiyoruz"
Aydın paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Sevgili çocuklar, ilçemize kazandırdığımız kapalı durakların amacı sizleri, ailenizi ve arkadaşlarınızı kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruması için yapılmıştır. Durakları kırmanıza anlam veremiyoruz. Lütfen kırmadan dökmeden kamu malına sahip çıkalım.
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