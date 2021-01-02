Bursa'da 2 lira vermediği için bıçaklandı

Bursa'da para istediği kişinin olumsuz cevap vermesine sinirlenip sırtından bıçaklayan şahıs yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iş yerinden çıkan Uğur M., evine gitmek için yürüdüğü sırada yanına gelen Cengiz Ö., ekmek almak için 2 TL istedi.

Uğur M.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI

Bu sırada Cengiz Ö. belinden çıkardığı ekmek bıçağını Uğur M.’nin sırtına sapladı. Uğur M. kanlar içinde yere yığılırken Cengiz Ö. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uğur M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından Uğur M.’nin verdiği bilgileri değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüpheli Cengiz Ö., ekiplerin 15 dakikalık çalışmasıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Kükürtlü Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

"PARASI OLMADIĞINI SÖYLESE YETERDİ"

Cengiz Ö.’nün ilk ifadesinde, “Parası olmadığını söylese yeterdi, kimse beni küfrederek aşağılayamaz. Ekmek almak için 2 lira istedim. Bana küfretti. Kavga etmeye başladık, baktım olmuyor kendimi korumak için belimdeki ekmek bıçağını kullandım. Böyle olsun istemezdim pişmanım.” dediği öğrenildi.



























