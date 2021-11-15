Bursa’da, 2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi

Laboratuvarda 2 saatten fazla kullanılan maskeleri inceleyen Prof. Dr. Mustafa Tayar, oluşan bakterileri göstererek maskelerin mutlaka saatte bir değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, laboratuvarında insanların 2 saatten fazla kullandığı maskeleri inceledi.

Çıkan zararlı bakterileri laboratuvar ortamında gösteren Tayar, ağza takılan maskelerin saatte bir değiştirilmesi uyarısında bulundu.

Maskeleri 1 hafta kullanan insanların olduğunu ifade eden Tayar, şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitimin başladığı, havaların soğuduğu bu süreçte tekrar tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi maske, yalnız maskelerde dikkat edilmesi gereken bir özellik var, elimizde ve cebimizde maskelerle sanki hiçbir şey olmayacakmışız gibi davranıyoruz.

“BİRÇOK HASTALIK İÇİN İYİ BİR TAŞIYICI HALİNE GELİYOR”

Oysa maskelerin özelliklerine tekrar bakmamız ve ömrünün en fazla 2 saat olduğunu unutmamız gerekiyor. Ben birçok arkadaşımda ve yakınımda bu maskelerin 1 hafta kullanıldığını görüyorum. Bu maskeler bu şekilde kullanılınca birçok hastalık için iyi bir taşıyıcı haline geliyor. Maskelerin bir tıbbi atık olduğunu unutmamamız gerekiyor. Maskeleri kuralına göre takıyoruz. Maskeyi taktıktan sonra önüne çok fazla elle temas etmiyoruz ve 2 saat sonra da maskeleri mutlaka değiştirmemiz gerekiyor.





“HALA ORTALAMA 200 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBEDİYOR”

Koronavirüs hepimizin sağlık ve hijyen anlayışını kökten değiştirdi. İlk vakalar çıktığı zaman hatırlarsanız aşırı tepkiler gösterdik. İnsanlarla temas etmemeye çalıştık. Hastalık korkusuyla evlerimize kapandık, alışkanlığımız komple değişti. Alışverişten eve getirdiğimiz meyveleri bile deterjanla yıkayan arkadaşlarımız oldu. Eve gelen ambalaj paketlerini balkonda 2 gün bekleten insanlar oldu. İlk gösterilen tepkiden sonra birtakım kuralları tekrar hatırladık. Maske mesafe ve hijyen hepimiz için önemliydi. Bu kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Hastalığın ilk zamanları verdiğimiz tepki ve reaksiyonlar zamanla biraz daha yumuşamaya başladı. Ondan sonra bana bir şey olmaz diyerek tedbirleri gevşetmeye başladık. Aşırı sürecinden sonra böyle bir pandemi süreci yokmuş gibi davrandık. Bu 100 yılda bir gelen felaketler maalesef etkisini devam ettiriyor. Eskiden hastane sonuçlarına istatistiklerine bakan onlara göre karar veren insanlar daha gevşek davranmaya başladık ama bugün hala ortalama 200 vatandaşımız hayatını kaybediyor.

“KORONAVİRÜS HIZLA DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYARAK BİZE DEĞİŞİK YERLERDEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR”

Bunlar resmi kayıtlar bir de bunların gözden kaçanları var, tekrar havaların tekrar soğumaya başladığı okulların açıldığı toplu ulaşımdan daha fazla yararlandığımız bu süreçte bence tekrar ilk korona sürecindeki gibi tedbirleri hatırlamakta yarar var. Maske, mesafe ve hijyene yanı şekilde özen göstermemiz gerekiyor ki aşılamanın belli bir orana ulaştığı toplumsal bağışıklığın biraz daha yaygınlaştığı ve koronavirüsün tanıştığı zaman insan organizması etkeni tanımıyordu. Birçoğumuz hastalığı bir şekilde geçirdik. Koronavirüs organizma için tanınan bilinen bir virüs olmaya başladı. Virüs bu süreçte hızla değişime uğrayarak bize değişik yerlerden saldırmaya devam ediyor."