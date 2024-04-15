Bursa'da 2 yaşındaki bebeğin boğazına mama kaçtı İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti..

İHA

Bursa'da acı ölüm..

Saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Işıktepe Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana gelen olayda 32 yaşındaki anne Rufina K., 2 yaşındaki oğlu Umut Ali'ye mama yedirmeye başladı.

Nefes borusuna mama kaçtı

Bu sırada küçük çocuğun nefes borusuna mama kaçtı. Nefessiz kalan bebeği gören anne 112'ye haber verdi.

Bebeğin kalbi durdu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)