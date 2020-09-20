Bursa'da 2 yaşındaki Gökçe'nin ailesi, kızlarına çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

Evinin bulunduğu sokakta oyun oynarken hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralı kızın ailesi, çarpıp kaçan aracın sürücüsünün bulunarak cezasını çekmesini istiyor.

Geçen pazartesi günü Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi Murat Sokak’ta babaannesi Nurulhuda Yıldız birlikte dışarı çıkan 2 yaşındaki Gökçe Yıldız, evinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla birlikte oymaya başladı.

İddiaya göre, plakası ve sürücüsü belirsiz hafif ticari araç, oyun oynadığı sırada Gökçe’ye çarparak, kaçtı. Gökçe, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE YATIRILDI

Gökçe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Gökçe, kazadan iki gün sonra hastaneden taburcu oldu.

BİR ARAÇ ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDI

Polis ise Gökçe’ye çarpıp kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için ise çalışma başlattı. Kaza anında torununun yanında olan babaanne Nurulhuda Yıldız’ın ifadesine başvuran polis, kazanın ardından sokaktan kaçan aracın göründüğü bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerine, bu araç üzerine yoğunlaştı.

"KIZIMA ÇARPAN KİŞİNİN BULUMASINI İSTİYORUM"

Kızına çarpan kişinin bulunmasını isteyen baba Güven Yıldız, ''Pazartesi günü talihsiz bir olay yaşadık. Kızım kapının önünde oynarken bir araç hızla sokağa giriyor. Kızı görünce frene basıyor ama duramıyor, Gökçe’ye çarpıp kaçıyor. Güvenlik kamerasından Gökçe’ye çarpan aracı gördük ama plaka tespiti yapılamadı. Sürücü hala tespit edilemedi. Kızım 2 gün hastanede yattı. Yüzü gözü yaralar bereler içindeydi. Benim tek isteğim bunu yapan kişinin bir an önce bulunması ve gereken cezayı alması. Kazadan sonra bize ulaşan ya da karakola gidip kazayı üstlenen kimse olmadı. Sadece olaydan 1 saat sonra gelip komşularımıza ‘Bu sokakta küçük bir kıza araba çarptı, onun durumu nasıl’ diye soruyorlar. Komşularımız kızın durumunun iyi olduğunu söyleyince bunlar da birini telefonla arayıp mahalleden ayrılıyorlar'' dedi.

"ÖZÜR DİLEMELERİNİ BEKLERDİK"

Kaza anını anlatan babaanne Nurulhuda Yıldız, ''Bir arabanın hızla sokaktan geçtiğini gördüm. Arkasından insanlar bağırıyordu hızlı gitme birine çarpacaksın diye. Sonra ben çıktım, bir adım daha atsam bana çarpacaktı ama torunuma çarptı. Torunuma araba çarptığını görünce kendimden geçmişim zaten. Kafasının üstünden geçti sandım. Kaynanam çocuğu alıp çekmiş. Çok şükür kafasının üstünden geçmemiş. Kazadan sonra kimse bizi arayıp sormadı. Tamam olabilir kazadır ama gelip bizden bir özür dileyebilirlerdi. Kızın durumunu sorabilirlerdi. Neden çarpıp kaçtı ki? Neden kazadan 1 saat sonra gelip gizlice mahalleliye soruyorlar? Biz insan evladıyız, merhametimiz de var. Kimseye zarar verecek insanlar da değiliz” diye konuştu.

























