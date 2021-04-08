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    Bursa'da 20 bin liralık bilekliğin çalınma anı

    Bursa'da yabancı uyruklu hırsız, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 20 bin lira değerindeki bilekliği çaldı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:30
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    Bursa'da 20 bin liralık bilekliğin çalınma anı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki S.Y.’ye ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şüpheli, bileklik bakmak istediğini söyledi.

    S.Y. bileklikleri gösterirken şüpheli, vitrinin alt raflarındaki bilekliklere de bakmak istediğini belirtti.

    EL ÇABUKLUĞUYLA ALDI

    S.Y.'nin vitrinin alt raflarındaki bileklikleri almak için eğildiği sırada şüpheli de üst raftaki 20 bin lira değerindeki 52 gramlık 14 ayar bir bilekliği el çabukluğuyla çaldı.

    İş yeri sahibi S.Y., bilekliğin çalındığından habersiz, şüpheliye ürünleri göstermeye devam etti. Bir süre daha bileklik bakan şüpheli, daha sonra kuyumcudan ayrıldı.

    Şüphelinin ayrılmasından sonra rafları düzelten S.Y., bir bilekliğin yerinde olmadığını fark etti.

    Bursa'da 20 bin liralık bilekliğin çalınma anı VİDEO

    Bursa da 20 bin liralık bilekliğin çalınma anı #1

    GÜVENLİK KAMERASINDAN FARK EDİLDİ

    İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen S.Y., yabancı uyruklu gencin bilekliği çaldığını gördü. S.Y., polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit eşkalini belirledikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da 20 bin liralık bilekliğin çalınma anı #2

    Bursa da 20 bin liralık bilekliğin çalınma anı #3

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