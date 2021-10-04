İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, L.A. isimli şahsın aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, 20 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Bursa’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalar kapsamında,il genelinde uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan L.A. isimli şahsı tespit etti.

Bir süre takibe alınan L.A., aracı ile seyir halindeyken önü kesilerek durduruldu.

ARAÇTA VE İKAMETGAHINDA ARAMALAR YAPILDI

Araçta ve L.A.’nın ikametgahında, narkotik köpeği ile yapılan aramalar neticesinde 20 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bursa’da, 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi VİDEO



TUTUKLANDI

Gözaltına alınan L.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

L.A., burada çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.