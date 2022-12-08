Petrol
79.05
2.44%
Euro
19.61
0.11%
Dolar
18.6424
0.05%
Altın
1.073
0.27%
Borsa
4830
0.07%
Bitcoin
318.693
0.01%
BTXN Coin
5.14
-0.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Bursa'da 20 kişilik liseli kavgası kamerada

    Öğle saatlerinde sokak arasında bir araya gelen liseli grup kavga etmeye başladı. Tansiyonun giderek yükseldiği olaya çevredekiler müdahale etti.
    • 08.12.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 20 kişilik liseli kavgası kamerada

    Son günlerde sosyal medyada sık sık liselilerin kavgası gündem oluyor.

    Kız öğrencilerin de katıldığı kavgalar büyük tepki çekiyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü

    İnegöl ilçesinde sokak ortasında bir araya gelen bir grup liseli, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüşen olayda, gençlerin birbirine acımasızca vurduğu görüldü.

    Çevredekiler ayırdı

    Yaklaşık 20 kişi, tekme ve yumruklu birbirlerine saldırdı.

    DHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin müdahale etmesiyle gençler ayrılıp, bölgeden uzaklaştı.

    Bursa'da 20 kişilik liseli kavgası kamerada VİDEO

    O anlar kamerada

    O anlar ise bölgedeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa da 20 kişilik liseli kavgası kamerada #1


    Bursa da 20 kişilik liseli kavgası kamerada #2

    Bursa da 20 kişilik liseli kavgası kamerada #3

    Bursa da 20 kişilik liseli kavgası kamerada #4


    Mert Ramazan Demir erkek kardeşini paylaştı, gören şoke oldu! 'Asıl çapkın göründü'
    Medya

    Mert Ramazan Demir erkek kardeşini paylaştı, gören şoke oldu! 'Asıl çapkın göründü'

    Türkiye'de 11 ayda 2 bin 100 kişi, trafik kazalarında öldü
    Gündem

    Türkiye'de 11 ayda 2 bin 100 kişi, trafik kazalarında öldü

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir