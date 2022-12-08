Öğle saatlerinde sokak arasında bir araya gelen liseli grup kavga etmeye başladı. Tansiyonun giderek yükseldiği olaya çevredekiler müdahale etti.

Son günlerde sosyal medyada sık sık liselilerin kavgası gündem oluyor.

Kız öğrencilerin de katıldığı kavgalar büyük tepki çekiyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü

İnegöl ilçesinde sokak ortasında bir araya gelen bir grup liseli, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüşen olayda, gençlerin birbirine acımasızca vurduğu görüldü.

Çevredekiler ayırdı

Yaklaşık 20 kişi, tekme ve yumruklu birbirlerine saldırdı.

DHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin müdahale etmesiyle gençler ayrılıp, bölgeden uzaklaştı.

Bursa'da 20 kişilik liseli kavgası kamerada VİDEO



O anlar kamerada

O anlar ise bölgedeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.











