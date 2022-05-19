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    Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

    Evinde çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı adam, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşlı adamın 20 yıl önce benzer bir yangında oğlunu kaybettiği öğrenildi.
    • 19.05.2022 - 08:45
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    Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında apartmana yayılan duman nedeniyle komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

    Yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayanlar binayı tahliye etti.

    İtfaiye kapıyı kırdı

    İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

    Polis çevre güvenliğini sağlarken, bina sakinlerini uzaklaştırdı.

    Yanan dairede oturduğu belirtilen Yahya Tosun'un (67) dışarıya çıkmadığı belirlenince itfaiye görevlileri kapıyı kırarak içeriye girdi.

    Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı #1

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    Görevliler, Tosun'u alevlerin arasından çıkardı.

    Yaralı Tosun, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yangın ise itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı #2

    Hayati tehlikesi var

    Hastanede tedavi altına alınan Yahya Tosun'un ise vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu belirlendi.

    DHA’nın haberine göre hayati tehlikesi bulanan Tosun, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

    Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı #3

    20 yıl önce de yangında oğlu öldü

    Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen Yahya Tosun’un oğlu Nihat Tosun’un da 20 yıl önce evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

    Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı #4

    Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı #5


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