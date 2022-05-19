Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

Bursa’da 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı

Evinde çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı adam, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaşlı adamın 20 yıl önce benzer bir yangında oğlunu kaybettiği öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında apartmana yayılan duman nedeniyle komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayanlar binayı tahliye etti.

İtfaiye kapıyı kırdı

İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Polis çevre güvenliğini sağlarken, bina sakinlerini uzaklaştırdı.

Yanan dairede oturduğu belirtilen Yahya Tosun'un (67) dışarıya çıkmadığı belirlenince itfaiye görevlileri kapıyı kırarak içeriye girdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Görevliler, Tosun'u alevlerin arasından çıkardı.

Yaralı Tosun, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hayati tehlikesi var

Hastanede tedavi altına alınan Yahya Tosun'un ise vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre hayati tehlikesi bulanan Tosun, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

20 yıl önce de yangında oğlu öldü

Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen Yahya Tosun’un oğlu Nihat Tosun’un da 20 yıl önce evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi.