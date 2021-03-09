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    Bursa'da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı

    20 yıllık arkadaşını kendisine küfrettiği gerekçesiyle yaralayan şahıs, polise giderek teslim oldu. Bıçaklama anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 11:59
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    Bursa'da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı

    Bursa'da dün saat 13.00 sıralarında, Osmangazi ilçesinde yaşayan Muammer Y., bir süredir küs olduğu 20 yıllık arkadaşı Ali Öztaş ile sokakta karşılaştı.

    İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Ali Öztaş, Muammer Y.’ye küfretti. Muammer Y. de Öztaş’ı bıçakladı.

    Koltuk altından bıçaklanan Öztaş, kanlar içinde yere yığılırken, Muammer Y. kaçtı.

    YARALININ DURUMU İYİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öztaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa'da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı VİDEO

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #1

    POLİSE TESLİM OLDU

    Kaçan şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, telefonla ulaştıkları Muammer Y.’yi teslim olması konusunda ikna etti. Polis merkezine gelerek teslim olan Muammer Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemeyce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #2

    KAVGA ANI KAMERADA

    İki arkadaşın kavga ettiği anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Muammer Y.’nin Öztaş’la kavga ettiği, Öztaş'ın kendisini kasayla korumaya çalıştığı ve bıçaklandığı görülüyor.

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #3

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #4

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #5

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #6

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #7

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #8

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #9

    Bursa da 20 yıllık arkadaşını, küfrettiği için bıçakladı #10

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