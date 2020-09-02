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    Bursa'da 200 bin TL'lik hırsızlık yapan firari hükümlü yakalandı

    'Hırsızlık' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla iki yıldır aranan ve akıllı telefon ile otomobil hırsızlığı yapan şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 14:52
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 14:52
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    Bursa'da 200 bin TL'lik hırsızlık yapan firari hükümlü yakalandı

    Bursa'da yaşayan ve sabah iş yerine gelen S.A., kepenklerin kırıldığını ve içeriden çok sayıda akıllı telefonun çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

    Dükkana gelen polis ekipleri ise hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde farklı telefoncularda da gerçekleşen hırsızlık olaylarının yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    FİRARİ HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan incelemelerde; 5 iş yerine giren hırsızın, emniyette 30 suçtan kaydı olan ve 'hırsızlık'tan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan M.G. olduğu belirlendi. M.G.'nin 200 bin lira değerinde akıllı telefon ve otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

    Bursa da 200 bin TL lik hırsızlık yapan firari hükümlü yakalandı #1

    APARTTA YAKALANDI

    M.G.’yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, dün sabah saatlerinde Nilüfer ilçesindeki aparta baskın düzenledi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa da 200 bin TL lik hırsızlık yapan firari hükümlü yakalandı #2

    Bursa da 200 bin TL lik hırsızlık yapan firari hükümlü yakalandı #3

    Bursa da 200 bin TL lik hırsızlık yapan firari hükümlü yakalandı #4

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