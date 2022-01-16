Bursa'da 22 yıllık avukat ağır cezada yargılanıyor

Çalıştığı firmanın açtığı dava sebebiyle ağır cezada yargılanan ve yıllarca müvekkillerinin hakkını arayan avukat, şimdi kendi hakkını aramak için mücadele ediyor.

Uzun yıllardır Bursa Adliyesi’nde çok sayıda davaya girip onlarca kişinin hakkını savunan Aylin Göstericiler, ağır cezalık oldu.

Uzun yıllardır çalıştığı firma, avukatın vekalet hakkını sonlandırdı.

Göstericiler de firmaya haklarını alabilmek için dava açtı ve kazandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE YARGILANIYOR

Firma da farklı avukatla Göstericiler'e dosyalarda işlem yapmadığı, hacizler koymadığı, koyulan hacizlerin bir kısmının düştüğü ve hak kaybı olduğu iddiasıyla ceza davası açtı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 22 yıllık avukat şimdi kendini hakkını savunmak için mücadele veriyor.

“VEKALET HAKKIMIZ SONLANDIRILDI”

Başından geçenleri anlatan Avukat Aylin Göstericiler, “Uzun yıllar avukatlığını yaptığım bir firmadan hiçbir bahane olmadan vekalet hakkımız sonlandırıldı. Bu azlin haksız olduğunu düşündüğümden bir dava açtım. Davada da tüm haklarım mahkeme tarafından bana iade edildi. Mahkeme burada bizim bir görev kusurumuzun olup olmadığını, azlin haklı olup olmadığını inceledi. Müvekkilimizin yaptığı azlin haksız olduğuna hükmetti. Tüm dava dosyaları sebebiyle almam gereken ücretlerin tarafıma ödenmesine karar verildi. Bu süreç içinde firmanın yeni avukatları bizim hakkımızda bir suç duyurusunda bulundu.

“MAHKEME KARARIYLA HAKLILIĞIM İSPATLANMIŞKEN…”

Mahkemenin benim dava konusu edip de ‘Görevini layığıyla yapmıştır. Ücrete hak kazanmıştır’ dediği dosyalarda, tam aksi bir iddiayla benim işimi gereği gibi yapmadığım, dosyaları takipsiz bıraktığım iddia edildi. Benim hakkımda suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda asılsız birçok itham vardı. ‘Dosyalarda işlem yapılmadı, hacizler konulmadı, konulan hacizlerin bir kısmı düştü ve hak kaybı yaşandı’ gibi iddialar ortaya atıldı. Esasında bunları hukuk mahkemesi inceledi ve böyle bir hak kaybının olmadığını, takip ettiğim dosyalarda herhangi bir şekilde usulsüz bir işlem yapılmadığı, görevimi layığıyla yapmış olduğumu açıkladı. Mahkeme kararıyla haklılığım ispatlanmışken, hakkımda böyle bir suç duyurusunda bulunuldu.” dedi.

BİR MAHKEME HAKLI BULURKEN, DİĞER MAHKEME “İHMAL VARDIR” DİYOR

Cumhuriyet savcılarının bu iddiaları araştıracağını belirten Göstericiler, “Bununla alakalı bir rapor aldırdılar. İşin garip tarafı; hukuk mahkemesinde yapılan bilirkişi incelemesi benim işimi layığıyla yaptığımı söylüyor. Ceza yargılamasındaki bilirkişi incelemesi de ‘burada bazı dosyalarda 3-4 aylık bir süre içerisinde işlem yapılmamış, burada avukatın ihmali vardır’ diyor. 2 ayrı raporla karşı karşıyayız. Bir mahkeme bizi haklı bulurken, diğer taraftaki mahkeme ‘burada ihmal vardır’ diyor. Bu hukuka aykırı bir durum, hukuk net olmalı. Savcılık tarafından aldırılan bilirkişi raporunda ihmalimiz olduğu düşünüldüğünden hakkımda bir dava açıldı. Bu davanın yargılaması devam ediyor. Bilirkişi raporundaki eksikliklere dikkat çekmek istiyorum.

“SAYIN BİLİRKİŞİ HERHALDE BUNU BİLMİYOR”

Savcılık soruşturması, icra dosyaları üzerinden yürüdü. İcra dosyalarında da bizim sistemimiz değişti. Biz 10 yıla yakın süredir UYAP sistemini kullanıyoruz. Bu sisteme geçtiğimiz andan itibaren fiziki olarak her talebimiz dosya içerisine alınmıyor. Yaptığımız birçok işlem bizim sistem üzerinden yürüyor. Sistemde yaptığımız işlemler dosyada görünmüyor. Sayın bilirkişi herhalde bunu bilmiyor, atlamış olmalı. Sistem üzerinde yaptığımız işlemleri hiç raporuna koymadan fiziki dosyada görünen işlemler üzerinden bizim aleyhimize bir rapor çıkarttı. Mahkeme itirazlarımıza rağmen bu rapora itibar etti ve doğru düzgün bir gerekçe olmaksızın aleyhimize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevi su istimalden dolayı dava açıldı.” şeklinde konuştu.

“DOSYALARI HİÇ TAKİPSİZ BIRAKMAMIŞIZ”

“Suçun unsurlarına bakıldığı zaman görevi su istimal ederek müvekkilin bir zararına sebep vermiş olmamız gerekecekti” diyen Göstericiler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada bir zarar unsuru söz konusu değil, eğer bir zarar unsuru olmuş olsaydı bu davada haklılık payları olabilirdi. Bize ayda bir işlem yapacaksın, 2 ayda bir işlem yapacaksın gibi net bir tanımlama getirilmemiş. ‘6 ay ve 1 yıllık süren var’ diyorlar. Bu süre içerisinde işlem yapmazsan dosyan işlemden kalkar deniliyor. Biz 6 aylık ve 1 yıllık süre içinde defalarca işlem yapmışız, dosyaları hiç takipsiz bırakmamışız. Dosyalar hiçbir zaman düşmemiş, konulan hacizler hiçbir zaman düşmemiş. Ceza davası açılması için bir zarar gerçekleşmesi lazım. Ortada zarar da yok.

“HEM DAVAYI KAZANDIK, PARAMIZI ALAMADIK”

Bir zarar olsaydı bu zamana kadar davada açarlardı. Tam aksine benim haksız azil edilmiş olmam; mahkeme kararıyla tescillendi. Benim karşı taraftan tazminat almak üzere elimde bir mahkeme kararı var. Ama bu parayı da alamıyorum. Müvekkilimiz iş yerini kapattı. Ufak bir yerde çalışıyor. Üzerine her hangi bir gayrimenkul ve tahsil edecek şekilde mal varlığı yok. Biz de alacağımızı tahsil etmek için bekliyoruz. Hem davayı kazandık, paramızı alamadık. Hem de asılsız tutanağı olmayan suçlamalar sebebiyle ağır cezada yargılanıyoruz.”