Bursa’da, 23 Nisan’da koltuğuna oturduğu başkan nikahını kıydı

Belediye başkanlığını yaparken 23 Nisan’da Ali Nur Aktaş'ın koltuğuna oturan Ahmet Emre Durgut, Aktaş'ı nikahına davet etti. 11 yıl sonra Aktaş, Durgut'un nikahını kıydı.

Bursa’da, 11 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş’ın koltuğuna oturan Ahmet Emre Durgut’un (25), Muazzez Coşkun ile hayatlarını birleştirdi.

Diş Hekimi olan Ahmet Emre Durgut ve Muazzez Coşkun’un nikaha Ali Nur Aktaş’ı da davet etti.

11 yıl sonra Durgut ile bir araya gelen Ali Nur Aktaş, çiftin nikahını kıydı.

“ARADAN 11 YIL GEÇTİ, AHMTE’İN NİKAHINI KIYDIK”

Nikah töreninde konuşan Başkan Aktaş, "Ben 18 yıldır nikah kıyıyorum ama bu nikahın benim için ayrı bir önemi var. 2010 yılında İnegöl Belediye Başkanı iken, henüz ortaokul öğrencisi Ahmet Emre 23 Nisan'da İnegöl Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş, o gün bazı talimatlar vererek Belediye Başkanlığı hazzını, heyecanını yaşamıştı. Aradan 11 yıl geçti, bugün Ahmet yakışıklı bir damat oldu. Biz de Ahmet'in mürüvvetini gördük ve nikahını kıydık. Genç çiftimize mutluluklar diliyorum. Onların mutlu günlerinde bulunmam benim için ayrı bir coşku. Yılların su gibi akıp gittiğini görmek ayrı bir duygu." dedi.

“11 YIL ÖNCE ŞU ANDAN DAHA ÇOK HEYECANLIYDIM”

Damat Ahmet Emre Durgut ise,"11 yıl önce belediye başkanımızın koltuğuna oturmuştum. Allah nasip etti tekrar nikahımızda bir araya geldik. Annemin dediği gibi; ilerde belki başkanımın koltuğuna gerçekten oturmak nasip olur inşallah. 11 yıl önce şu andan daha heyecanlıydım." dedi.