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    Bursa'da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu

    Bir kafeye ait su sayıcı hırsız tarafından gece geç saatlerde çalındı. Su borusunu da kıran şahıslar, dükkanın su basmasına neden oldu.
    • 18.08.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 12:21
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    Bursa'da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu

    Hırsızların yeni hedefi su sayacı oldu...

    Bursa'nın Omangazi ilçesinde bulunan bir kafeye gece saatlerinde hırsız girdi.

    İşletmeye ait su sayacını çalan şahıs, su borusunu da kırdı. Ardından kırılan su borusundan tazyikli su akmaya başladı.

    İş yerini su bastı

    Sabah saatlerine kadar akan su, dükkanın içerisinde maddi hasara yol açtı. Parkeler ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

    Dükkanı açmak için gelen Sabiha Aksoy, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

    Bursa'da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu VİDEO

    Bursa da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu #1

    20 bin liralık zarar oluştu

    Korku içinde iş yerinin çevresinde incelemeler yapan Aksoy, su sayacının çalındığını ve borunun kırıldığını fark etti.

    Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunan genç kadın, oluşan maddi zararı nasıl karşılayacağını düşünüyor.

    İHA'nın aktarımına göre; çalınan 250 liralık su sayacı, 20 bin liralık zarara sebep oldu.

    Bursa da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu #2

    "Parkelerim kullanılmaz halde"

    Konuya ilişkin olarak konuşan Sabiha Aksoy, "Dükkanı kapattıktan sonra gece hırsızlar gelerek su sayacını çalmışlar. Sabah iş yerini açtığımda su ile dolduğunu gördüm. Hemen yetkililere haber verdim. Parkelerim kullanılmaz halde, dolaplar aynı şekilde. Zararım büyük, nasıl karşılayacağımı düşünüyorum" dedi.

    Bursa da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu #3

    Bursa da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu #4


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