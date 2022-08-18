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Bursa'da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu

Bursa'da 250 liralık su sayacı çalan hırsız 20 bin liralık zarara neden oldu

Bir kafeye ait su sayıcı hırsız tarafından gece geç saatlerde çalındı. Su borusunu da kıran şahıslar, dükkanın su basmasına neden oldu.