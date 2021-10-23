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    Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması

    Mudanya ilçesinde, 250 polisin katıldığı drone destekli asayiş uygulamasında eksik evrakları tespit edilen araç ve iş yerlerine cezai işlem uygulandı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 01:43
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 01:51
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    Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 35 ekip ve 250 kişilik personel ile Mudanya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

    Uygulamada, trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.

    ARANAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Drone da kullanılan uygulamada 1200 kişi sorgulanırken, 390 araç ve 28 iş yeri denetlendi.

    Aranan 6 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 7 araç sürücüsüne toplam 6 bin 900 TL ceza kesildi.

    Bursa da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması #1

    19 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

    Ayrıca denetlenen 28 iş yerinden 19’u hakkında ise eksik evrak nedeniyle idari işlem başlatıldı.

    Bursa da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması #2

    Bursa da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması #3

    Bursa da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması #4

     

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