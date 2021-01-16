Bursa'da 3 arkadaş, sahte alkolden zehirlendi

Kendi yaptıkları alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da sahte alkol yüzünden zehirlenme olayı yaşandı.

Osmangazi'de akşam saatlerinde K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları alkolü içmeye başladı.

SAHTE ALKOL İÇİNCE ZEHİRLENDİLER



Bir süre sonra fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve ulaşan sağlık ekipleri, söz konusu kişilerin sahte alkolden zehirlendiğini belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanlardan biri ambulansta görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bursa'da kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler ViDEO