- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da 3 arkadaş, sahte alkolden zehirlendi
Bursa'da 3 arkadaş, sahte alkolden zehirlendi
Kendi yaptıkları alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, hastanede tedavi altına alındı.
- İHA
- 16.01.2021 - 12:48
- Güncelleme : 16.01.2021 - 12:49
Bursa'da sahte alkol yüzünden zehirlenme olayı yaşandı.
Osmangazi'de akşam saatlerinde K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları alkolü içmeye başladı.
SAHTE ALKOL İÇİNCE ZEHİRLENDİLER
Bir süre sonra fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve ulaşan sağlık ekipleri, söz konusu kişilerin sahte alkolden zehirlendiğini belirledi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanlardan biri ambulansta görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Bursa'da kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler ViDEO