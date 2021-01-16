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    Bursa'da 3 arkadaş, sahte alkolden zehirlendi

    Kendi yaptıkları alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, hastanede tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 12:49
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    Bursa'da 3 arkadaş, sahte alkolden zehirlendi

    Bursa'da sahte alkol yüzünden zehirlenme olayı yaşandı.

    Osmangazi'de akşam saatlerinde K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları alkolü içmeye başladı.

    SAHTE ALKOL İÇİNCE ZEHİRLENDİLER

    Bir süre sonra fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve ulaşan sağlık ekipleri, söz konusu kişilerin sahte alkolden zehirlendiğini belirledi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanlardan biri ambulansta görüntülendi.

    Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Bursa'da kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler ViDEO

    Bursa da 3 arkadaş, sahte alkolden zehirlendi #1

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