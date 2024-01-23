Bursa'da 3 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücü: "Bilincim açıktı" Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönerken 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada sürücü, "Eğlence mekanında alkol aldım ama bilincim açıktı" sözleriyle kendini savundu.

İHA

15 Ekim tarihinde Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, doğum günü eğlencesinden dönen Adem Duran (21) idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil İnegöl’e seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce trafik levhasına ardından beton aydınlatma direğine çarptı.

3 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay (19), Sıla Çelik (17) ile Sinan Karakuş (22) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı

Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 arkadaşın Eda Nur Baykay’ın doğum gününü kutlamak için buluştukları, o anları sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavisi tamamlanan Adem Duran’ın kaza yapmadan önce alkol aldığı, ardından yapılan testlerde 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Eda Baykay’ın kazadan kısa sıra süre önce sosyal medya hesabından doğum günü pastasıyla çekilen görüntüsünü paylaştığı görüldü.

"Alkol kullandım ama bilincim açıktı"

Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Adem Duran hakkında ‘Taksirle Ölüme Neden Olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık ile taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan Adem Duran olay gününü anlatarak şunları söyledi:

Gece babama ait araçla Bursa’dan İnegöl’e doğru gidiyorduk. Öndeki aracı geçmek için sağ şeride geçtim. Önümdeki araçta sağ şeride geçince direksiyon hakimiyetimi kaybederek önce trafik levhasına daha sonra aydınlatma direğine çarptım. Hızım 100-120 kilometre civarındaydı. Benim emniyet kemerim takılıydı. Yanımda oturan Sinan Karakuş, arka koltukta oturan Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik’in emniyet kemeri takılı değildi. Eğlence mekanında alkol kullandım ama bilincim açıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Sinan’ın oturduğu koltukta sahte toka takılıydı.

Mahkeme heyeti, hayatını kaybedenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmesine, Adem Duran’ın tutukluluk halinin devamı karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Alkollü iseniz neden araç sürmemelisiniz

* Kahve içmenin, egzersiz yapmanın ya da biraz kestirmenin alkolün vücuttan atılması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

* Alkolün vücuttan atılması için hücrelerde yakılması gerekir.

* Alkolün vücutta yakılması zaman isteyen bir iştir.

* Bu da kişinin vücut ağırlığı, karaciğerinin büyüklüğü, genel sağlık durumu başta olmak üzere pek çok faktöre göre farklılık göstermektedir.

* Bu nedenle bir çok kişi aldığı alkol miktarı konusunda yanılgıya düşmektedir.

Yasal miktar kaç kadehte aşılır

0.5 promil, yani 1 litre kanda 0.5 gram alkol bulunduğu an, yasal sınıra ulaşmış olursunuz. Yani, vücudunda 6 litre kan bulunduğunu varsaydığımız bir yetişkinin kanına 3 gram alkol karıştığı an, yasal sınıra ulaşmış demektir.

Aşağıda, içinde yaklaşık olarak 12 gram alkol bulunan içki miktarları belirtilmiştir. Bu içkilerin içerdiği alkol miktarı göz önünde bulundurulduğunda bir yetişkinin tehlikeli bir sürücü haline gelmesinin çok zor olmadığı görülür.

Özellikle “hafif” içki olduğu düşünülerek bira ve şarabın daha fazla içilmesi, sürücüleri çok zor durumda bırakacaktır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)