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    Bursa'da 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Jandarmanın operasyonunda çok sayıda maddenin yanı sıra, ormanlık alandaki arazide Hint kenevir bitkisi yakalandı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 18:00
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    Bursa'da 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl JASAT ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

    Jandarma ekipleri, teknik takip sonucunda Maden Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Y.'nin (31) kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma, şüphelinin evine ve ormanlık alandaki arazisine operasyon yaptı.

    ELE GEÇİRİLEN MADDELER

    Evde, çatı arası ve dam içerisinde 9 kilogram kubar esrar, içime hazır halde tütün ile karıştırılmış 500 gram esrar, 10 gram toz esar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet payp, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet 9 mm kurusıkı tabanca mermisi, 200 gram kenevir tohumu, 1 kilogram kubar esar ele geçirildi.

    3 BİN 210 KÖK KENEVİR

    Şüphelinin ormanlık alandaki arazisinde ise 3 bin 210 kök Hint kenevir bitkisi bulundu. Yusuf Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Bursa da 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    Bursa da 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi #2

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    Bursa da 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi #8

    Bursa da 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi #9

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