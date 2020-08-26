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- Bursa'da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu
Bursa'da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu
Tek elektrikli bisiklete binen çocuklar, trafikte tehlike saçtı.
- DHA
- 26.08.2020 - 12:23
Bursa'da trafikte tehlikeli anlar kayda geçti.
İnegöl ilçesinde, seyir halindeki elektrikli bisiklette bulunan 3 çocuk, hem kendi canlarını hiçe saydı, hem de trafikte tehlikeye neden oldu.
İnegöl-Alanyurt yolunda kaydedilen görüntüde elektrikli bisiklete binen 3 çocuk, kazaya davetiye çıkardı.
BURSA'DA TEHLİKELİ ANLAR
Çocuklardan birinin, sürücüye göre ters yönde oturması dikkat çekti.
Söz konusu çocuk, sürücünün görüş açısını kapatırken, kendisini görüntüleyen kişinin kamerasına el sallayarak gülümsedi.
Bursa'da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu ViDEO