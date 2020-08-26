Tek elektrikli bisiklete binen çocuklar, trafikte tehlike saçtı.

Bursa'da trafikte tehlikeli anlar kayda geçti.

İnegöl ilçesinde, seyir halindeki elektrikli bisiklette bulunan 3 çocuk, hem kendi canlarını hiçe saydı, hem de trafikte tehlikeye neden oldu.

İnegöl-Alanyurt yolunda kaydedilen görüntüde elektrikli bisiklete binen 3 çocuk, kazaya davetiye çıkardı.

BURSA'DA TEHLİKELİ ANLAR

Çocuklardan birinin, sürücüye göre ters yönde oturması dikkat çekti.

Söz konusu çocuk, sürücünün görüş açısını kapatırken, kendisini görüntüleyen kişinin kamerasına el sallayarak gülümsedi.

Bursa'da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu ViDEO