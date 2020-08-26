Dolar
7.3656
-0.3328%
Euro
8.7116
-0.4001%
Altın
1920.08
-0.4185%
Borsa
1096.86
0.4303%
G. Altın
454.663
-0.8243%
Bitcoin
83783.69
-0.7661%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Bursa'da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu

    Tek elektrikli bisiklete binen çocuklar, trafikte tehlike saçtı.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 12:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu

    Bursa'da trafikte tehlikeli anlar kayda geçti.

    İnegöl ilçesinde, seyir halindeki elektrikli bisiklette bulunan 3 çocuk, hem kendi canlarını hiçe saydı, hem de trafikte tehlikeye neden oldu.

    İnegöl-Alanyurt yolunda kaydedilen görüntüde elektrikli bisiklete binen 3 çocuk, kazaya davetiye çıkardı.

    BURSA'DA TEHLİKELİ ANLAR

    Çocuklardan birinin, sürücüye göre ters yönde oturması dikkat çekti.

    Söz konusu çocuk, sürücünün görüş açısını kapatırken, kendisini görüntüleyen kişinin kamerasına el sallayarak gülümsedi.

    Bursa'da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu ViDEO

    Bursa da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu #1

    Bursa da 3 çocuğun elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu #2

    Görüş Bildir