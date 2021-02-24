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    Bursa’da 3 çocuk okuldaki yardım kumbarasından 5 bin lira çaldı

    Okulda bulunan yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karışan 3 çocuk hırsız, kameraya yakalandı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 08:29
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 08:50
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    Bursa’da 3 çocuk okuldaki yardım kumbarasından 5 bin lira çaldı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi bulunan Kocatepe Ortaokulu’na gelen ve henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışını bekledi.

    Bu sırada okulda saklanan ve herkesin çıktığını gören çocuklar, sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı.

    Küçük çocuklar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasını gözüne kestirdi.

    ÖRÜMCEK ADAM GİBİ KAÇTILAR

    Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı aldı ve kayıplara karıştı.

    Çocukların ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitmesi anbean kameraya yansıdı.

    Bursa’da 3 çocuk okuldaki yardım kumbarasından 5 bin lira çaldı İZLE

    POLİS HIRSIZ ÇOCUKLARI ARIYOR

    Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekiplerinin, kayıplara karışan üç çocuğu aradığı öğrenildi.

    Bursa’da 3 çocuk okuldaki yardım kumbarasından 5 bin lira çaldı #1

    Bursa’da 3 çocuk okuldaki yardım kumbarasından 5 bin lira çaldı #2

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