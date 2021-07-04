Bir evde çıkan yangının yan evlere sıçraması sonucu, üç ev yanarak küle döndü. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bursa’nın Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, diğer 3 eve sıçradı.

3 ev alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

5 ARAÇ OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerine 5 itfaiye aracı, doğalgaz, elektrik ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye aracı yangına müdahale ederken, polis ekipleri can güvenliği nedeniyle Bursa-Ankara yolunu kısa süreli trafiği kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

MUTFAK TÜPLERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin büyüklüğü nedeniyle bir elektrik direğinden kopan kablolar sokağın ortasına düştü.

Öte yandan evlerden birinin girişinde bulunan mutfak tüplerini fark ederek müdahale eden ekipler, olası bir facianın önüne geçti.

Bursa'da 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi VİDEO





1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Evlerin dış cephe kaplamalarının plastik olması sebebiyle, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadı.

Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın sonrası, 3 ev küle döndü.

Ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için araştırma başlattı.



