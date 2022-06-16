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    Bursa’da 3 genç kıza metroda taciz

    Metroda 3 genç kızı taciz edip, bıçakla tehditte bulunduğu öne sürülen Suriyeli, gözaltına alındı. Görüntüler üzerine Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildiği öğrenildi.
    • 16.06.2022 - 14:16
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    Bursa’da 3 genç kıza metroda taciz

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan Yelda Arslan’ın (25) yanına gelen Suriyeli Murad Raşo (21), elle kızları taciz etmeye çalıştı.

    Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi.

    Bunun üzerine Yelda Arslan’ın yanına gelen Raşo belindeki bıçağı gösterip, “Sizi bıçaklarım” diyerek tehdit etti.

    Çığlık atıp, yardım istedi

    Arslan, çığlık atarak yardım istedi.

    Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, Yelda Arslan durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Arslan, önceki gün saat 18.00 sıralarında yaşadıklarını cep telefonu ile kayda aldı.

    Sınır dışı edilecek

    Arslan kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti.

    Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

    “Halkın huzurunu bozmak” suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Bursa’da 3 genç kıza metroda taciz #1

    “Ben özgürce yaşamak istiyorum”

    Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan, “Bıçak var deyip cebini gösterdi, 'Sizi bıçaklarım' dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı, bilemeyiz. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum.” dedi.

    Bursa’da 3 genç kıza metroda taciz #2

    Bursa’da 3 genç kıza metroda taciz #3


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