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    Bursa'da 3 günlük bebeği sokağa attılar

    Poşet içinde çalılıkların arasına atılmış kız bebeği, ağlama seslerini duyan çiftçilerin dikkatiyle hayata tutundu. Minik bebek, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 14:56
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    Bursa'da 3 günlük bebeği sokağa attılar

    Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde yürüyen çiftçiler, Gürle yolu kenarındaki çalılıkların arasında poşette bebek buldu.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 GÜNLÜKKEN ÖLÜME TERK EDİLDİ

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.

    Bursa da 3 günlük bebeği sokağa attılar #1

    JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

    Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.

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