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- Bursa'da 3 günlük bebeği sokağa attılar
Bursa'da 3 günlük bebeği sokağa attılar
Poşet içinde çalılıkların arasına atılmış kız bebeği, ağlama seslerini duyan çiftçilerin dikkatiyle hayata tutundu. Minik bebek, hastanede tedavi altına alındı.
- DHA
- 07.08.2021 - 14:56
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde yürüyen çiftçiler, Gürle yolu kenarındaki çalılıkların arasında poşette bebek buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 GÜNLÜKKEN ÖLÜME TERK EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.
JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.