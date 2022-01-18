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    Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı

    Bursa'da kullanılmayan 3 katlı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 01:07
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    Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 3 katlı kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Bursa da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı #1

    Bursa da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı #2

    Bursa da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı #3

    Bursa da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı #4


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