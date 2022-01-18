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- Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı
Bursa'da 3 katlı kullanılmayan binada yangın çıktı
Bursa'da kullanılmayan 3 katlı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- İHA
- 18.01.2022 - 01:07
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Bahar mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 3 katlı kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.