Bursa'da 3. kattan düşen çocuk can verdi Bursa'da 3. kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybedip tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 11 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede oturan 11 yaşındaki Şefika Ç., koltuğun üzerinde oynarken dengesini kaybederek cama tutunmak istedi.

Bu sırada camın kırılmasıyla birlikte talihsiz çocuk yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü.

Olayı gören aile fertleri hemen soka çıktıklarında Şefika'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Hastanede can verdi

Ağır yaralı olduğu belirlenen küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Şefika Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.