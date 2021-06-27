Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Aydınlatma direğine çarptığı otomobille 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü, tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı. Sürücünün, kazadan bir gün önce aşırı hızdan dolayı ceza yediği öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nden dinlenme tesisi çalışanlarını taşıyan İlker Mutlu (24) yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Rus vatandaşı Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20) ile Gülmira Tipi (17) yaşamını yitirdi, sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) ve Emine Tipi (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ DE HASTANEDE CAN VERDİ

Gelen ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Emine Tipi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anvarbek Tairov ile Gülmira Tipi’nin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

Bu arada kaza anı, fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin aşırı hızla girdiği virajda yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptığı görüldü.

Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı VİDEO

AŞIRI HIZDAN CEZA YAZILDI

Aydınlatma direğine çarptığı otomobilinde 3 kişinin ölümüne neden olan ve kazada yaralanan sürücü İlker Mutlu, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Mutlu'nun bir gün önce aşırı hız nedeniyle trafik cezası yediği öğrenildi.

İlker Mutlu'nun ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Bu arada, ağır yaralanan devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Feride Tipi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişi, yarın Yeniceköy Mahallesi'nde defnedilecek.