Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden oldu: Araç kontrolden çıktı

Bursa'da 3 kişinin ölümüne neden oldu: Araç kontrolden çıktı

Bursa'da 3 kişinin öldüğü 2 kişinin ağır yaralandığı kazada sürücü, "Virajda araç kontrolden çıktı, sabah işe gidiyorduk" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde, İlker Mutlu yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, beton direğe çarptı.

Beton direğe çarpan otomobil parçalara ayrıldı. Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde can verirken, 3 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞANLAR KURTARILDI

Kaza yerine çok 112 acil servis ambulansları, jandarma komutanlığı ekipleri ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar sürücü İlker Mutlu, yolcular Feride Tipi ve Emine Tipi olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN..

Olay yerinde hayatını kaybeden Anvarbek Tairov ve Gülmira Tipi cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Emine Tipi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





"SABAH İŞE GİDİYORDUK"

Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazadan sonra hastanede tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde ise "Virajda araç kontrolden çıktı, sabah işe gidiyorduk." dediği öğrenildi.



