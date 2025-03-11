Bursa'da 3 kişiyi bıçak ve çekiçle yaralayan zanlı hakkında karar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesinde bulunan bir inşaat alanında saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat ustası A.U., inşaat firması sahipleri Y.D. (36) ve kardeşi F.D. (32) arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü..
ELİNDEKİ BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesiyle, A.U., elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı.
Yaralı kardeşler özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÇEKİÇLE BAŞINDAN YARALADI
Yaralılar tedavinin ardından taburcu olurken, ailesi ise A.U.'nun kaldığı evi bastı.
Evin camları taşla kırılınca sinirlenen A.U. eline aldığı çekiçle bu seferde yaralıların diğer kuzeni İ.D. (28)'yi başından yaraladı.
Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.U. evindeki tüfekle havaya ateş edince olay yerine polis ekipleri geldi.
GÖZALTINA ALINAN A.U. SERBEST BIRAKILDI
Ekipler, yaralıların yakınlarını zorlukla dağıttı. Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheli A.U.'yu gözaltına aldı. Şüpheli A.U.'ya ait tüfeğe de el konuldu.
Adliyeye sevk edilen A.U., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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