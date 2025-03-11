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Bursa'da 3 kişiyi bıçak ve çekiçle yaralayan zanlı hakkında karar

Bursa'da 3 kişiyi bıçak ve çekiçle yaralayan zanlı hakkında karar 2 farklı noktada 3 kişiyi bıçak ve çekiçle yaralayan zanlı, ekiplerin çalışması ile yakalanarak gözaltına alınırken, A.U.'nun mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.