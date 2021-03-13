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    Bursa'da 300 kiloluk makinenin altında kaldı

    Bursa’da üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemekte kullanılan makine devrilen Afgan, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 14:12
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    Bursa'da 300 kiloluk makinenin altında kaldı

    Bursa’nın Orhangazi ilçesi eski mezbahane yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde çalışan Afgan asıllı 25 yaşındaki Pervis Nasuri, çalıştığı esnada üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemeye yarayan helezon ismi verilen makine devrildi.

    Ağır yaralanan Afgan asıllı Pervis Nasuri, için olay yerine ambulans çağrıldı.

    ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 25 yaşındaki genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Burada müdahale edilen şahıs, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Bursa da 300 kiloluk makinenin altında kaldı #1

    JANDARMA İNCELEME YAPTI

    Oturma izni olmadığı belirlenen Afgan asıllı Pervis Nasuri’nin ağır yaralandığı olay ile ilgili Jandarma ekipleri hayvan çiftliğinde inceleme yaptı.

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