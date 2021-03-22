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    Bursa'da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı

    Polisin düzenlediği operasyonda 23 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 48 şüphelinin 33'ü de tutuklandı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:47
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    Bursa'da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram metamfetamin, 4 kilo 400 gram kokain, 3 kilo 600 gram bonzai, 3 kilo 600 gram esrar, 39 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca, 29 mermi, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 48 şüpheli, gözaltına alındı.

    33 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #1

    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #2

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    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #4

    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #5

    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #6

    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #7

    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #8

    Bursa da 33 kişi, ele geçirilen 23 kiloluk uyuşturucunun ardından tutuklandı #9

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