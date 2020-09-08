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- Bursa'da 3,97 promil alkollü okul servisi şoförü
Bursa'da 3,97 promil alkollü okul servisi şoförü
- İHA
- 08.09.2020 - 09:49
- Güncelleme : 08.09.2020 - 09:49
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Çekirge Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı.
Uygulama esnasında 16 S 4503 plakalı okul servisi sürücüsü Çetin K.'den şüphelenen ekipler, minibüsünü durdurdu.
Okul servisi şoförü, gerekli evrak incelemelerinin ardından aşağı indirilerek alkolmetreye üfledi.
3,97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Minibüs sürücüleri 0,20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, Çetin K.'nin alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan 3,97 promillik oran polis ekiplerini bile şaşırttı.
Bursa'da alkollü okul servisi şoförü trafikten men edildi İZLE
Olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla promil alkollü çıkan sürücü, gözaltına alındı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU
Okul servisi otoparka çekilirken, karakola sevk edilen sürücü Çetin K.'ye bin 228 lira idarî para cezası kesildi.
Ayrıca araç trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetine de 6 ay el konuldu.