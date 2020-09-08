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    Bursa'da 3,97 promil alkollü okul servisi şoförü

    Polis uygulamasına takılan okul servisi şoförü, olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konularak aracı trafikten men edildi.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 09:49
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 09:49
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    Bursa'da 3,97 promil alkollü okul servisi şoförü

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Çekirge Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı.

    Uygulama esnasında 16 S 4503 plakalı okul servisi sürücüsü Çetin K.'den şüphelenen ekipler, minibüsünü durdurdu.

    Okul servisi şoförü, gerekli evrak incelemelerinin ardından aşağı indirilerek alkolmetreye üfledi.

    3,97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Minibüs sürücüleri 0,20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, Çetin K.'nin alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan 3,97 promillik oran polis ekiplerini bile şaşırttı.

    Bursa'da alkollü okul servisi şoförü trafikten men edildi İZLE

    Olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla promil alkollü çıkan sürücü, gözaltına alındı.

    ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

    Okul servisi otoparka çekilirken, karakola sevk edilen sürücü Çetin K.'ye bin 228 lira idarî para cezası kesildi.

    Ayrıca araç trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetine de 6 ay el konuldu.

    Bursa da 3,97 promil alkollü okul servisi şoförü #1

    Bursa da 3,97 promil alkollü okul servisi şoförü #2

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