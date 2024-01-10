Bursa'da 4. kattan otomobilin üzerine düşen şahıs ağır yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde Rıdvan A.(47), evinde oturduğu sırada televizyon kanallarında sinyal olmadığını fark etti.
Antenin üzerinin kar dolması nedeniyle kanalların çekmediğini düşünen Rıdvan A., 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.
Antenin üzerindeki karı temizlediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden adam yuvarlanarak bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısına, oradan da yaklaşık 7 metre yükseklikten sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Durumu ağır
Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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