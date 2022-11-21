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- Bursa'da, 4 yaşındaki çocuk kaynar su dolu tencereye düştü
Bursa'da, 4 yaşındaki çocuk kaynar su dolu tencereye düştü
Evde oyun oynarken mutfakta yerde duran kaynar su dolu tencereye düşen 4 yaşındaki Asrin G.’nin vücudunda yanıklar oluştu. Asrin G., yanık ünitesinde tedaviye alındı.
- 21.11.2022 - 12:38
- Güncelleme : 21.11.2022 - 13:45
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'ndeki evinde oynayan 4 yaşındaki Asrin G., saat 08.00 sıralarında dengesini kaybedince, mutfakta yerdeki kaynar su dolu tencerenin içine düştü.
Asrin G.’nin vücudunda yanıklar oluştu.
Küçük çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şehir hastanesine sevk edildi
DHA’nın haberine göre; İnegöl Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Asrin G., Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yanık ünitesine alındı
Minik Asrin, burada yanık ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da, 4 yaşındaki çocuk kaynar su dolu tencereye düştü ViDEO