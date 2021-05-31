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    Bursa'da 5 katlı apartmanın terasında yangın çıktı

    Bursa'da 5 katlı bir apartmanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 08:08
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    Bursa'da 5 katlı apartmanın terasında yangın çıktı

    Bursa’da 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan terasta yangın çıktı.

    Yangını fark eden mahalledeki vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Olayda can kaybı yaşanmazken, apartmanın teras ve çatısında hasar meydana geldi.

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    Bursa da 5 katlı apartmanın terasında yangın çıktı #2

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