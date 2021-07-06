Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı

Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı

Tanımadığı 5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen M.Ö. mahalleli tarafından tekme tokat dövülürken, şahsın küçük kızın omzuna elini attığı anlar da kameraya yansıdı.