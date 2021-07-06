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- Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı
- DHA
- 06.07.2021 - 13:12
Dün Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde M.Ö. isimli şahıs, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak yürümeye başladı.
İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı.
Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı.
MAHALLELİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı VİDEO
ÇOCUĞUN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
KÜÇÜK KIZIN GÖTÜRÜLME ANI KAMERADA
Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.