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    Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı

    Tanımadığı 5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen M.Ö. mahalleli tarafından tekme tokat dövülürken, şahsın küçük kızın omzuna elini attığı anlar da kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 13:12
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    Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı

    Dün Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde M.Ö. isimli şahıs, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak yürümeye başladı.

    İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı.

    Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı.

    MAHALLELİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

    Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.

    Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı VİDEO

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #1

    ÇOCUĞUN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #2

    KÜÇÜK KIZIN GÖTÜRÜLME ANI KAMERADA

    Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #3

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #4

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #5

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #6

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #7

    Bursa da 5 yaşındaki kızı taciz eden şahsa meydan dayağı #8

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