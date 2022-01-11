Bursa’da 5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden oldu: Acemiyim

Bursa’da 5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden oldu: Acemiyim

Dedesiyle ekmek almaya giderken otomobilin altında kalan 5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden olan kadının ifadesinde, “Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım” dediği öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Fatma V.'nin (45) kullandığı 43 RR 662 plakalı otomobil, elinden tuttuğu 5 yaşındaki torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu’ya (65) çarptı.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken Ömer Faruk Gündoğdu, otomobilin altında kaldı.

MİNİK ÖMER HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk’tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı anı olarak kaldı.

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“BEN ACEMİ SÜRÜCÜYÜM”

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Fatma V., verdiği ifadesinde, “Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın aldında kaldığını ise fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım.” dedi.

Fatma V., daha sonra, ‘Taksirle ölümüme neden olmak’ suçundan karşısına çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.