Bursa'da 50 lira için iki kardeşi vurdu

Bursa'da 50 lira için iki kardeşi vurdu

Tekel bayisinde çıkan tartışma sonrası iki kardeş yaralanırken, kaçan saldırgan aranıyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde, içki almak için tekel bayine gelen Sercan D. (24) ve Levent D. (33) isimli kardeşler ile beraberlerindeki arkadaşları Selahahattin Y. (28) arasında 50 lira nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından otomobilleriyle Uludağ yoluna giden 2'si kardeş 3 arkadaş arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ KARDEŞİ VURUP, KAÇTI

Selahattin Y., üzerinde taşıdığı tabancayla önce havaya ateş açtı, ardından iki kardeşi çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı.

Sercan D. ve Levent D. kanlar içinde kalırken, Selahattin Y. olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Selahattin Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.