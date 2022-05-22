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Bursa'da 50 milyon makaron ele geçirildi

Bursa'da 50 milyon makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek makaron yakalaması olduğunu belirtti.