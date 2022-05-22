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Bursa'da 50 milyon makaron ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek makaron yakalaması olduğunu belirtti.
- 22.05.2022 - 13:49
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı makaron doldurumu yapan bir depoya baskın düzenlendi.
Depoda yapılan aramada; 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 ton 950 kilo tütün, 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
"Tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır"
Konuya ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize ve KOM birimlerimize tebrikler"